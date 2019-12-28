То есть 3,5 года вам этого не хотелось, а тут резко вдруг сразу да? Где смысл? Кто реально хотел - давно решил вопрос, выбрав ту или иную сторону. А сейчас рыпаться... Ну такое...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:42
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:57
Vorlon По сути так и получается. Честно говоря, я за этот кредит как-то и не думал. Не думал до тех пор, пока Фагор не стал названивать активно, не стал присылать документы с указанием решения суда, то есть с прошлого года. В конце года уже начали названивать даже семье и на работу.
Не решать вопрос - тоже как-то не вариант, так как сумма долга в том же УБКИ растет, у них и требования растут, соответственно. Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:20
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Я жду суда. Хай претендент на мой кредит подаёт на меня в суд. Хай приносит в суд доки, шо я именно стока ему должен, хай обосновывает начисленные %% по этому долгу. Дальше будем думать.. дня 2
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 12 січ, 2020 22:42
Суд - цивілізований спосіб.
І якщо ним займатись то слід бути готовим до до судових тяжб.
Що маємо.
1. Михалич не має оригіналів кредитних договорів. Вони в Плеяди.
І всяке звернення до Михалича це визнання що мають місце певні відносини.
Тут слід формулювати звернення без визнання існування кредитних відносин.
2. Як правильно посилатись на термін позивної давності теж слід грамотно формулювати.
Якщо виграє Суди Плеяда.
1. Контора повинна довести що вона належним чином повідомила про переуступку кредитних вимог.
2. Чи прийме Суд як доказ ДКБО МИхалича?
Ну і інших багато нюансів які будуть при вже конкретних судових тяжбах.
Суд так Суд як говорив наш пятий Президент.
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Додано: Нед 12 січ, 2020 23:31
clientage А если посмотреть на ситуацию с другой стороны - я могу подать в суд на Фагор, который звонит мне, угрожает, говорит о том, что отберет мое авто.
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