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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5469547054715472

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:42

  sergiylfc написав:А решить этот вопрос уже хочется.

То есть 3,5 года вам этого не хотелось, а тут резко вдруг сразу да? Где смысл? Кто реально хотел - давно решил вопрос, выбрав ту или иную сторону. А сейчас рыпаться... Ну такое...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:57

Vorlon По сути так и получается. Честно говоря, я за этот кредит как-то и не думал. Не думал до тех пор, пока Фагор не стал названивать активно, не стал присылать документы с указанием решения суда, то есть с прошлого года. В конце года уже начали названивать даже семье и на работу.

Не решать вопрос - тоже как-то не вариант, так как сумма долга в том же УБКИ растет, у них и требования растут, соответственно. Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.

Я жду суда. Хай претендент на мой кредит подаёт на меня в суд. Хай приносит в суд доки, шо я именно стока ему должен, хай обосновывает начисленные %% по этому долгу. Дальше будем думать.. дня 2 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:42

Суд - цивілізований спосіб.
І якщо ним займатись то слід бути готовим до до судових тяжб.
Що маємо.
1. Михалич не має оригіналів кредитних договорів. Вони в Плеяди.
І всяке звернення до Михалича це визнання що мають місце певні відносини.
Тут слід формулювати звернення без визнання існування кредитних відносин.
2. Як правильно посилатись на термін позивної давності теж слід грамотно формулювати.
Якщо виграє Суди Плеяда.
1. Контора повинна довести що вона належним чином повідомила про переуступку кредитних вимог.
2. Чи прийме Суд як доказ ДКБО МИхалича?
Ну і інших багато нюансів які будуть при вже конкретних судових тяжбах.
Суд так Суд як говорив наш пятий Президент. :)
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:31

clientage А если посмотреть на ситуацию с другой стороны - я могу подать в суд на Фагор, который звонит мне, угрожает, говорит о том, что отберет мое авто.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 23:34

sergiylfc
В чёрный список не пробовали занести их телефоны?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:10

Як з юридичної точки зору виглядає правомірність нарахування відсотків, штрафів, пені після визнання банку неплатоспроможним ?
Та й ще іншою організацією після факторингів ?
Чи не можна на цьому зіграти - визнати тіло кредиту і не визнавати нарахувань ?
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:10

  sergiylfc написав:clientage А если посмотреть на ситуацию с другой стороны - я могу подать в суд на Фагор, который звонит мне, угрожает, говорит о том, что отберет мое авто.

И что вы напишите в иске? :mrgreen: обяжите их мне не звонить? И такое - решение именем украины, запретить фагору звонить по такому то номеру! так вы себе это представляете? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 14 січ, 2020 12:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:14

  Философ написав:Як з юридичної точки зору виглядає правомірність нарахування відсотків, штрафів, пені після визнання банку неплатоспроможним ?
Та й ще іншою організацією після факторингів ?
Чи не можна на цьому зіграти - визнати тіло кредиту і не визнавати нарахувань ?

Не то что можно, но и нужно. Изменение существенных условий договора возможно только с согласия сторон.
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