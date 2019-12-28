Додано: Нед 12 січ, 2020 19:57

Vorlon По сути так и получается. Честно говоря, я за этот кредит как-то и не думал. Не думал до тех пор, пока Фагор не стал названивать активно, не стал присылать документы с указанием решения суда, то есть с прошлого года. В конце года уже начали названивать даже семье и на работу.



Не решать вопрос - тоже как-то не вариант, так как сумма долга в том же УБКИ растет, у них и требования растут, соответственно. Ждать, когда дойдет до круглой цифры в 50000 гривен не хочу. Да и рано или поздно к чему-то все-таки нужно будет прийти.