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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:45
Квесторе_поверніться написав: Философ написав:
Як з юридичної точки зору виглядає правомірність нарахування відсотків, штрафів, пені після визнання банку неплатоспроможним ?
Та й ще іншою організацією після факторингів ?
Чи не можна на цьому зіграти - визнати тіло кредиту і не визнавати нарахувань ?
Це слід вивчати судову практику...зразу так і не відповісти.
Це хліб юристів, які працюють в цій ніші.
Тоді додаткове уточнююче питання, може у кого було подібне.
По іншим банкам, які були визнані неплатоспроможними (і там не було ніяких договорів факторингу), нарахування відсотків, штрафів, пені припинялось чи продовжувалось ?
А то у мене штук вісім "зірочок на фюзеляжі" є (Укрпром, Дельта, ФІ, Радикал...) але то все було по депозитам.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:36
Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?
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Додано: Вів 14 січ, 2020 19:40
Квесторе_поверніться написав:
Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?
Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору?
Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
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Додано: Сер 15 січ, 2020 09:38
Философ написав: Квесторе_поверніться написав:
Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?
Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору?
Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора
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Додано: Сер 15 січ, 2020 10:41
Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика?
Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.
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