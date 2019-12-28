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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5470547154725473

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Философ написав:Як з юридичної точки зору виглядає правомірність нарахування відсотків, штрафів, пені після визнання банку неплатоспроможним ?
Та й ще іншою організацією після факторингів ?
Чи не можна на цьому зіграти - визнати тіло кредиту і не визнавати нарахувань ?

Це слід вивчати судову практику...зразу так і не відповісти.
Це хліб юристів, які працюють в цій ніші.


Тоді додаткове уточнююче питання, може у кого було подібне.
По іншим банкам, які були визнані неплатоспроможними (і там не було ніяких договорів факторингу), нарахування відсотків, штрафів, пені припинялось чи продовжувалось ?
А то у мене штук вісім "зірочок на фюзеляжі" є (Укрпром, Дельта, ФІ, Радикал...) але то все було по депозитам.
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:36

Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?

Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору?
Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
промо-код: ZXJAHPS
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:38

  Философ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?

Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору?
Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...

Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:41

Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика?
Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:28

  Квесторе_поверніться написав:Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика?
Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.

Доказательство чего? что у банка есть дкбо? :mrgreen:
Все что противоречит законодательству отметается на раз
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+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
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