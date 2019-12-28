Додано: Вів 14 січ, 2020 16:36

Є така справа.

Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц

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Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.

Але як це протрактує Суд?