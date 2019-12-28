Философ написав:Як з юридичної точки зору виглядає правомірність нарахування відсотків, штрафів, пені після визнання банку неплатоспроможним ? Та й ще іншою організацією після факторингів ? Чи не можна на цьому зіграти - визнати тіло кредиту і не визнавати нарахувань ?
Це слід вивчати судову практику...зразу так і не відповісти. Це хліб юристів, які працюють в цій ніші.
Тоді додаткове уточнююче питання, може у кого було подібне. По іншим банкам, які були визнані неплатоспроможними (і там не було ніяких договорів факторингу), нарахування відсотків, штрафів, пені припинялось чи продовжувалось ? А то у мене штук вісім "зірочок на фюзеляжі" є (Укрпром, Дельта, ФІ, Радикал...) але то все було по депозитам.
Є така справа. Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц ________________________ Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору. Але як це протрактує Суд?
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Квесторе_поверніться написав:Є така справа. Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц ________________________ Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору. Але як це протрактує Суд?
Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору? Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
Квесторе_поверніться написав:Є така справа. Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц ________________________ Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору. Але як це протрактує Суд?
Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору? Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора
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Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика? Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.
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Квесторе_поверніться написав:Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика? Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.
Доказательство чего? что у банка есть дкбо? Все что противоречит законодательству отметается на раз
Доказом того, що відносини банки і клієнта регламентується договором банківського комплексного обслуговування, який існує десь там в аналах банки і клієнт підписався в цидулі що з ним ознайомлений. Там в цьому договорі має бути що термін загальної позивної давності продовжений більше ніж на 3 роки...Михалич вже тоді готувався мабуть до того що буде залишати БС Неньки з великим шкандалем.
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Квесторе_поверніться написав:Суди ДКБО банок приймають як доказ? Є в кого практика? Оферта, акцепт і ДКБО в сукупності визначають особливості договірних відносин.
Доказательство чего? что у банка есть дкбо? Все что противоречит законодательству отметается на раз
Доказом того, що відносини банки і клієнта регламентується договором банківського комплексного обслуговування, який існує десь там в аналах банки і клієнт підписався в цидулі що з ним ознайомлений. Там в цьому договорі має бути що термін загальної позивної давності продовжений більше ніж на 3 роки...Михалич вже тоді готувався мабуть до того що буде залишати БС Неньки з великим шкандалем.
Это противоречит действующему законодательству - только законодательство определяет срок исковой давности.
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8 + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Stringer написав:Это противоречит действующему законодательству - только законодательство определяет срок исковой давности.
Не совсем так. Статья 259 ГК Украины:
1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. 2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.