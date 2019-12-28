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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5471547254735474

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:11

  Stringer написав:
  Философ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є така справа.
Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц
________________________
Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору.
Але як це протрактує Суд?

Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору?
Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...

Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора

Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:16

  Философ написав:
  Stringer написав:Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора

Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?

Срок не в заяве, а в дкбо должен быть. Судя по всему срок вашего договора истёк в ноябре 2016
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:20

  Igneus написав:
  Stringer написав:Это противоречит действующему законодательству - только законодательство определяет срок исковой давности.

Не совсем так. Статья 259 ГК Украины:

1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.
Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.

Не в нашем случае. Даже если вы действительно подписали бумажку, а не заяву/оферту, в которой увеличен срок исковой давности, то в суде это оспаривается
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:48

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Философ написав:Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?

В общем случае срок действия договора определяется статьями 530, 631 ГК Украины.
Но, если в случае предоставления банком кредита по карте срок действия договора не определен, он не может превышать срока ее действия, и, если новая карта не выдавалась (не получалась), этот срок в день окончания срока действия старой карты закончился:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/40821959
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78192374
Igneus
 
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