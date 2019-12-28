Квесторе_поверніться написав:Є така справа. Після закінчення строку дії кредитного договору проценти та пеня не нараховуються. Такий висновок зробив ВС в постанові №175/4753/15-ц ________________________ Введення ТА в Михалича можна трактувати як припинення виділення відновлювальної кредитної лінії однією зі сторін а отже припинення строку дії кредитного договору. Але як це протрактує Суд?
Дякую, але у мене кредитна картка і як по ній рахувати закінчення строку дії кредитного договору? Дата, надрукована на кредитці + 3 роки? Тоді печалька, тоді ще довго...
Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора
Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?
Stringer написав:Срок действия карты и срок окончания договора - это не одно и тоже. Я точно не помню как там было у михайловского, но обычная практика в банках при предоставлении кредитной карты с лимитом - кредитный договор заключается в день получения карты на 1 год, и этот срок автоматически лонгируется каждый год. Вам нужно вспомнить когда вы получили карту, тогда станет ясно когда закончился срок действия договора
Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?
Срок не в заяве, а в дкбо должен быть. Судя по всему срок вашего договора истёк в ноябре 2016
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Stringer написав:Это противоречит действующему законодательству - только законодательство определяет срок исковой давности.
Не совсем так. Статья 259 ГК Украины:
1. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі. 2. Позовна давність, встановлена законом, не може бути скорочена за домовленістю сторін.
Не в нашем случае. Даже если вы действительно подписали бумажку, а не заяву/оферту, в которой увеличен срок исковой давности, то в суде это оспаривается
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Философ написав:Я при получении карты подписывал Заяву(Оферту)в ноябре 2014, так что карту получал тогда же. В этой заяве про срок договора ничего не говорится. В таком случае какой может быть срок действия - бесконечный или срок признания банка неплатежеспособным (май 2016) плюс один год?