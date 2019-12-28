Додано: Сер 15 січ, 2020 20:59

Философ написав: Квесторе_поверніться написав: Igneus написав: В общем случае срок действия договора определяется статьями 530, 631 ГК Украины.

Но, если в случае предоставления банком кредита по карте срок действия договора не определен, он не может превышать срока ее действия, и, если новая карта не выдавалась (не получалась), этот срок в день окончания срока действия старой карты закончился В общем случае срок действия договора определяется статьями 530, 631 ГК Украины.Но, если в случае предоставления банком кредита по карте срок действия договора не определен, он не может превышать срока ее действия, и, если новая карта не выдавалась (не получалась), этот срок в день окончания срока действия старой карты закончился

Це все резонно якщо банка працююча.

Якщо в банці вводять ТА картою імярек ніяким чином скористатись не може.

По суті при вводі ТА термін дії карти і завершується. Ні?

Суди мали б вже цей нюанс обгрунтувати в своїх рішеннях. Це все резонно якщо банка працююча.Якщо в банці вводять ТА картою імярек ніяким чином скористатись не може.По суті при вводі ТА термін дії карти і завершується. Ні?Суди мали б вже цей нюанс обгрунтувати в своїх рішеннях.

От і мене цікавить, як бути, коли банка давно неплатоспроможна.

Зокрема термін дії моєї кредитки скінчився 30.9.2019.

Як рахувати термін дії договору, враховуючи, що банк більше 3 років неплатоспроможний ? От і мене цікавить, як бути, коли банка давно неплатоспроможна.Зокрема термін дії моєї кредитки скінчився 30.9.2019.Як рахувати термін дії договору, враховуючи, що банк більше 3 років неплатоспроможний ?

банку

Все треба розглядати в світлі фактичних обставин конкретної справи. Відтак, я обрав приблизно подібну справу:У квітні 2013 року позичальниця отримала від Дельта-банку картку з лімітом 50 тис.грн.Після введення тимчасової адміністрації до Дельти у березні 2015 року позичальниця припинила платежі.Після початку ліквідації Дельти у жовтні 2015 року кредитний ліміт було скасовано - 0,00 грн.Так, відповідно до пунктів 2-3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедурибанку:2) банківська діяльність банкузакінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;3) строк виконаннята зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав;Отже, за цим Законом з дня початку ліквідації банку він вже нікого не кредитує і настає строк виконання ним його грошових зобов’язань, але цей факт не звільняє боржників банків від виконання їх зобов’язань.Крім того, загальні підстави припинення зобов’язань викладені у ст.ст. 598-609 ЦК України, серед яких також немає підстав щодо введення тимчасової адміністрації або початку ліквідації банків.Отже, ані введення тимчасової адміністрації, ані початок ліквідації не завершує строки дії кредитних карток і не припиняє зобов’язань позичальників щодо повернення отриманих коштів.При цьому за змістом ст. 531 ЦК України дозволяється дострокове виконання зобов’язання.Таким чином, якщо вже після введення тимчасової адмінстрації до банку користування кредитною карткою було ускладнено, треба було погашати кредити і повертати картки, а після початку ліквідації, коли банк вже не може кредитувати, це треба було робити обов’язково.На жаль, ось так, на мою думку, воно є.Нарешті, дійсно, якщо документ, саме в якому було збільшено строк позовної давності,, вона залишається загальною - три роки: