Igneus написав:В общем случае срок действия договора определяется статьями 530, 631 ГК Украины. Но, если в случае предоставления банком кредита по карте срок действия договора не определен, он не может превышать срока ее действия, и, если новая карта не выдавалась (не получалась), этот срок в день окончания срока действия старой карты закончился
Це все резонно якщо банка працююча. Якщо в банці вводять ТА картою імярек ніяким чином скористатись не може. По суті при вводі ТА термін дії карти і завершується. Ні? Суди мали б вже цей нюанс обгрунтувати в своїх рішеннях.
От і мене цікавить, як бути, коли банка давно неплатоспроможна. Зокрема термін дії моєї кредитки скінчився 30.9.2019. Як рахувати термін дії договору, враховуючи, що банк більше 3 років неплатоспроможний ?
У квітні 2013 року позичальниця отримала від Дельта-банку картку з лімітом 50 тис.грн. Після введення тимчасової адміністрації до Дельти у березні 2015 року позичальниця припинила платежі. Після початку ліквідації Дельти у жовтні 2015 року кредитний ліміт було скасовано - 0,00 грн.
Так, відповідно до пунктів 2-3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з дня початку процедури ліквідації банку: 2) банківська діяльність банку завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси; 3) строк виконання всіх грошових зобов’язань банку та зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) вважається таким, що настав; Отже, за цим Законом з дня початку ліквідації банку він вже нікого не кредитує і настає строк виконання ним його грошових зобов’язань, але цей факт не звільняє боржників банків від виконання їх зобов’язань. Крім того, загальні підстави припинення зобов’язань викладені у ст.ст. 598-609 ЦК України, серед яких також немає підстав щодо введення тимчасової адміністрації або початку ліквідації банків. Отже, ані введення тимчасової адміністрації, ані початок ліквідації не завершує строки дії кредитних карток і не припиняє зобов’язань позичальників щодо повернення отриманих коштів. При цьому за змістом ст. 531 ЦК України дозволяється дострокове виконання зобов’язання. Таким чином, якщо вже після введення тимчасової адмінстрації до банку користування кредитною карткою було ускладнено, треба було погашати кредити і повертати картки, а після початку ліквідації, коли банк вже не може кредитувати, це треба було робити обов’язково. На жаль, ось так, на мою думку, воно є.
[quote= Нарешті, дійсно, якщо документ, саме в якому було збільшено строк позовної давності, не було підписано позичальником, він залишається загальним - три роки: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84845602[/quote]
Дякую за посилання на справу. По кредитній картці 3 роки відраховувати від чого, якщо термінів в заяві (оферті) немає ? Від строку, надрукованому(видавленому) на кредитній картці ? У мене видавлені місяць і рік білими цифрами на білому фоні. Щоб їх добре розгледіти, треба картку повертати так, щоб на неї світло падало під специфічним кутом. Ксерокопія картки білим по білому (там нічого не видно !) буде документом для судді ? І ще, як рахувати, якщо картка втрачена ?
Философ написав:[quote= Нарешті, дійсно, якщо документ, саме в якому було збільшено строк позовної давності, не було підписано позичальником, він залишається загальним - три роки: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84845602
Дякую за посилання на справу. По кредитній картці 3 роки відраховувати від чого, якщо термінів в заяві (оферті) немає ? Від строку, надрукованому(видавленому) на кредитній картці ? У мене видавлені місяць і рік білими цифрами на білому фоні. Щоб їх добре розгледіти, треба картку повертати так, щоб на неї світло падало під специфічним кутом. Ксерокопія картки білим по білому (там нічого не видно !) буде документом для судді ? І ще, як рахувати, якщо картка втрачена ?[/quote] А Ви підписали цидулу про збільшення терміну позивної давності?
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Квесторе_поверніться Яку цидулу ? Стосовно себе особисто. Я після визнання банку неплатоспроможним не звертався ніяким чином (ні письмово, ні телефоном) ні до банку, ні до ФГФО, ні до Фагора ні до суду.
Философ написав:Квесторе_поверніться Яку цидулу ? Стосовно себе особисто. Я після визнання банку неплатоспроможним не звертався ніяким чином (ні письмово, ні телефоном) ні до банку, ні до ФГФО, ні до Фагора ні до суду.
В мене то саме. Ніяких контактів ні з ким не було. Коли минає час позову ? 3 роки від чого? Бо Фонд якісь рухи робив.
Философ ну не может срок действия пластика означать окончание договора ну никак. Я вижу тут три варианта: 1. В день введения ВА, когда банк прекращает обслуживать этот договор и закрывает все лимиты по всем картам, 2. В день когда уполномоченный принимает какой либо документ, о том что типа все должники должны рассчитаться с банком, 3. Ну или в день, когда вы подписывали заявление/оферту, уже после введения ва, тоесть по окончании очередного года.
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Философ написав:Квесторе_поверніться Яку цидулу ? Стосовно себе особисто. Я після визнання банку неплатоспроможним не звертався ніяким чином (ні письмово, ні телефоном) ні до банку, ні до ФГФО, ні до Фагора ні до суду.
Мав на увазі ДКБО - факт його підписання де збільшено термін позивної давності. Якщо Суд визнає що Ви шляхом підписання оферти підписали і ДКБО де термін позивної давності скажемо 10 років то термін закінчення договору втратить свою актуальність.
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Философ написав:Квесторе_поверніться Яку цидулу ? Стосовно себе особисто. Я після визнання банку неплатоспроможним не звертався ніяким чином (ні письмово, ні телефоном) ні до банку, ні до ФГФО, ні до Фагора ні до суду.
Мав на увазі ДКБО - факт його підписання де збільшено термін позивної давності. Якщо Суд визнає що Ви шляхом підписання оферти підписали і ДКБО де термін позивної давності скажемо 10 років то термін закінчення договору втратить свою актуальність.
Вы опять ерунду пишете? Факт присоединения к дкбо вообще ничего не означает в плане срока исковой давности. То что вы пытаетесь впихнуть здесь - это если в договоре, который подписан лично клиентом и должностным лицом банка, есть пункт о продлении срока исковой давности. Я ни в одном банке не видел, чтобы при выдаче кредитной карты клиенту давали подписать бумагу, в которой такой пункт присутствует. И хватит уже это чушь разгонять. Тем более что даже подписание клиентом такого пункта в договоре легко оспаривается в суде, со ссылкой на европейскую практику и решения верховного суда
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