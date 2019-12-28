Философ написав:

Stringer написав: Философ ну не может срок действия пластика означать окончание договора ну никак.

Я вижу тут три варианта:

1. В день введения ВА, когда банк прекращает обслуживать этот договор и закрывает все лимиты по всем картам,

2. В день когда уполномоченный принимает какой либо документ, о том что типа все должники должны рассчитаться с банком,

3. Ну или в день, когда вы подписывали заявление/оферту, уже после введения ва, тоесть по окончании очередного года. ну не может срок действия пластика означать окончание договора ну никак.Я вижу тут три варианта:1. В день введения ВА, когда банк прекращает обслуживать этот договор и закрывает все лимиты по всем картам,2. В день когда уполномоченный принимает какой либо документ, о том что типа все должники должны рассчитаться с банком,3. Ну или в день, когда вы подписывали заявление/оферту, уже после введения ва, тоесть по окончании очередного года.

Благодарю.1 вариант устраивает, уже у всех прошло 3 года с момента ввода ВА в Миху. В этом варианте общий срок исковой давности вышел.3 вариант тоже устраивает, у меня оферта подписана в ноябре 2014, значит в еще действующем банке она пролонгировалась автоматом последний раз в ноябре 2015, в ноябре 2016 выходит лонгироваться не могла (банк уже был признан неплатежеспособным ранее). Ну максимум берем ноябрь 2016 (срок от последней лонгации в работающем банке) + 3 года = ноябрь 2019. Общий срок исковой давности опять-таки вышел.2 вариант не совсем понял... Оно и так подразумевается, что все должники должны рассчитаться с банком. Или у Михи был подобный документ ?Но тут опять возникает коллизия, если признается (сегодня 16,01 - касация у ВС), что договора проданы Фагору (Плеяде) законно. Как тут быть? Или отсчитываем срок исковой давности по тому же принципу ?