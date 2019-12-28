Stringer написав:Философ ну не может срок действия пластика означать окончание договора ну никак. Я вижу тут три варианта: 1. В день введения ВА, когда банк прекращает обслуживать этот договор и закрывает все лимиты по всем картам, 2. В день когда уполномоченный принимает какой либо документ, о том что типа все должники должны рассчитаться с банком, 3. Ну или в день, когда вы подписывали заявление/оферту, уже после введения ва, тоесть по окончании очередного года.
Благодарю. 1 вариант устраивает, уже у всех прошло 3 года с момента ввода ВА в Миху. В этом варианте общий срок исковой давности вышел. 3 вариант тоже устраивает, у меня оферта подписана в ноябре 2014, значит в еще действующем банке она пролонгировалась автоматом последний раз в ноябре 2015, в ноябре 2016 выходит лонгироваться не могла (банк уже был признан неплатежеспособным ранее). Ну максимум берем ноябрь 2016 (срок от последней лонгации в работающем банке) + 3 года = ноябрь 2019. Общий срок исковой давности опять-таки вышел. 2 вариант не совсем понял... Оно и так подразумевается, что все должники должны рассчитаться с банком. Или у Михи был подобный документ ?
Но тут опять возникает коллизия, если признается (сегодня 16,01 - касация у ВС), что договора проданы Фагору (Плеяде) законно. Как тут быть? Или отсчитываем срок исковой давности по тому же принципу ?
Вариант 2 может незначительно увеличить начало течения срока исковой давности, типа уполномоченный фонда покажет суду какой то внутренний документ, что ему стало известно о вашем долге лишь спустя месяц, после ввода ва. Суды о законности передачи или никчемлення по фагору никоим образом не влияют на течение срока исковой данности, тут нет никакой коллизии
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Stringer написав:Вы опять ерунду пишете? Факт присоединения к дкбо вообще ничего не означает в плане срока исковой давности. То что вы пытаетесь впихнуть здесь - это если в договоре, который подписан лично клиентом и должностным лицом банка, есть пункт о продлении срока исковой давности. Я ни в одном банке не видел, чтобы при выдаче кредитной карты клиенту давали подписать бумагу, в которой такой пункт присутствует. И хватит уже это чушь разгонять. Тем более что даже подписание клиентом такого пункта в договоре легко оспаривается в суде, со ссылкой на европейскую практику и решения верховного суда
Якби все було так просто було б дуже добре. Судова практика все може підтвердити або спростувати. А після Касації по господарській справі 16.01.2020 саме цікаве тільки розпочнеться. Суди будуть завалені позовами проти злісних неплатників по кредитних зобовязаннях.
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Stringer написав:Вариант 2 может незначительно увеличить начало течения срока исковой давности, типа уполномоченный фонда покажет суду какой то внутренний документ, что ему стало известно о вашем долге лишь спустя месяц, после ввода ва. Суды о законности передачи или никчемлення по фагору никоим образом не влияют на течение срока исковой данности, тут нет никакой коллизии
Еще раз благодарю, месяц-другой особо не решает, уже больше 3,5 лет с даты Х...
Для розуміння що відбулося в Михалича з 19.05.2016 по 23.05.2016. В четвер 19.05.2016 ОЗГ починає ганяти грошенята по рахунках Михалича. В цей же день іде проплата Плеяди за відступлення прав вимоги по кредитних договорах фізиків Михалича. Але...шось там не встигли прогнати і банківський день в НБУ не закривають. В пятницю 20.05.2016 Поліщук сидить в НБУ і КАтерині вішає лапшу про технічний збій. В банці продовжують ганяти грошенята по рахунках. В суботу і неділю продовжується ця вакханалія. І тільки в понеділок 23.05.2016 закривається банківський день. НБУ бачить шо там наворочали і зразу вводить ТА. Вже в червні 2016 Іраклієнко оголошує що база Михалича спотворена і ніяких виписок чи довідок не надає. Чи відновили цю спотворену базу даних...не знаю. Може кому відомо про це?
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asti написав:Известно кому-нибудь решение по кассации??
Засідання було публічне? Ніхто з Киян не був?
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