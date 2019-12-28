Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:19
Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43
Це щоб Михалич нові докази підкантував щоб збороти Плеяду і Фагор...мабуть.
Вроді і незалежний Суд а тут підігрує Фонду, як виглядає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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