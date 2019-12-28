Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 січ, 2020 10:19
Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00
Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43
Це щоб Михалич нові докази підкантував щоб збороти Плеяду і Фагор...мабуть.
Вроді і незалежний Суд а тут підігрує Фонду, як виглядає.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:27
Я в юриспуденции совсем "чайник", кто обьяснит, как понимать "процессуальное"?
В решении "...Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ:
1.Відмовити у задоволенні клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ "Банк Михайлівський" про зупинення дії та виконання рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2019 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2019.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню."
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Додано: Чет 23 січ, 2020 13:36
Це з Ухвали 15 січня. Тут виграш Плеяди не зупиняють, до вирішення справи в Касації. Постанови касації, шо відправила справу на повторний розгляд в реєстрі ще немає.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:53
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
" Справу № 910/11298/16 направити на новий розгляд до суду першої інстанції".
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:35
Это не процессуальное решение, а полный разгром кагора.
Решения о незаконности никчемленя фондом грабування сделки с плеядой отменены. И это решение указывает на ряд ошибок, допущенных судами при вынесении тех решений. Все начнётся сначала. Дела фонда грабування поправляются, кагор может начинать сушить сухари
+100 грн
+ 50 грн
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:48
Понятно. А людям, которые отправили деньги из Михайловского на Плеяду что-то угрожает в этой связи?
Сможет Фонд на законных основаниях потребовать вернуть эти деньги обратно если окончательно выиграет в судах??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:06
Если Миха выиграет, то продаст всё подобному фагору и средства будут такие же незаконные, как и у фагора.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:07
И хто у него чо купит через 3..4 года то?
Фагор небойсь уже договора жгёть
... делайте хоть что-нибудь!
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