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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5474547554765477

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 10:19

Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:00

  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))

Да, что-то вроде "направити на перегляд у суд першої інстанції" :mrgreen:
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 11:43

  patrikk написав:
  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))

Да, что-то вроде "направити на перегляд у суд першої інстанції" :mrgreen:

Це щоб Михалич нові докази підкантував щоб збороти Плеяду і Фагор...мабуть.
Вроді і незалежний Суд а тут підігрує Фонду, як виглядає. :(
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:27

  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))

Я в юриспуденции совсем "чайник", кто обьяснит, как понимать "процессуальное"?

В решении "...Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ:
1.Відмовити у задоволенні клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ "Банк Михайлівський" про зупинення дії та виконання рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2019 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2019.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню."
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Философ
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 13:36

  Философ написав:
  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))

Я в юриспуденции совсем "чайник", кто обьяснит, как понимать "процессуальное"?

В решении "...Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, УХВАЛИВ:
1.Відмовити у задоволенні клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації в ПАТ "Банк Михайлівський" про зупинення дії та виконання рішення Господарського суду міста Києва від 24.05.2019 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 03.12.2019.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню."

Це з Ухвали 15 січня. Тут виграш Плеяди не зупиняють, до вирішення справи в Касації. Постанови касації, шо відправила справу на повторний розгляд в реєстрі ще немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:53

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87056217
" Справу № 910/11298/16 направити на новий розгляд до суду першої інстанції".
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:35

  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))

Это не процессуальное решение, а полный разгром кагора.
Решения о незаконности никчемленя фондом грабування сделки с плеядой отменены. И это решение указывает на ряд ошибок, допущенных судами при вынесении тех решений. Все начнётся сначала. Дела фонда грабування поправляются, кагор может начинать сушить сухари
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:48

  Stringer написав:
  asti написав:Там какая то муть.
Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет.
Как-то так))
Это не процессуальное решение, а полный разгром кагора.
Решения о незаконности никчемленя фондом грабування сделки с плеядой отменены. И это решение указывает на ряд ошибок, допущенных судами при вынесении тех решений. Все начнётся сначала. Дела фонда грабування поправляются, кагор может начинать сушить сухари
Понятно. А людям, которые отправили деньги из Михайловского на Плеяду что-то угрожает в этой связи?
Сможет Фонд на законных основаниях потребовать вернуть эти деньги обратно если окончательно выиграет в судах??
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:06

Если Миха выиграет, то продаст всё подобному фагору и средства будут такие же незаконные, как и у фагора.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:07

  demichh написав:Если Миха выиграет, то продаст всё подобному фагору и средства будут такие же незаконные, как и у фагора.

И хто у него чо купит через 3..4 года то?
Фагор небойсь уже договора жгёть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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