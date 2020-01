Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

asti написав: Сможет Фонд на законных основаниях потребовать вернуть эти деньги обратно если окончательно выиграет в судах??

Нет, ето будут разборки тех кто отправил с факгором. Фонд просто потребует от етих "счастливчиков" заплатить ему.