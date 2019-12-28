Ось що маємо на старті _______________________________ У червні 2016 року Публічне акціонерне товариство "Банк Михайлівський" (далі - ПАТ "Банк Михайлівський") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Плеяда" (далі - ТОВ "ФК "Плеяда"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Фагор" (далі - ТОВ "ФК "Фагор"), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України та ОСОБА_1 , в якому просило застосувати наслідки нікчемності договору факторингу від 19.05.2016 № 1905, а саме:
- зобов`язати ТОВ "ФК "Плеяда" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2;
- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Плеяда" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2 до цього договору та актах прийому-передачі від 20.05.2016 № 1 і № 2 до зазначеного договору факторингу;
- визнати недійсним договір факторингу від 20.05.2016 № 1, укладений між ТОВ "ФК "Плеяда" та ТОВ "ФК "Фагор";
- зобов`язати ТОВ "ФК "Фагор" передати ПАТ "Банк Михайлівський" документи, отримані ним від ПАТ "Банк Михайлівський" згідно договору факторингу від 19.05.2016 № 1905 та актів прийому-передачі до нього від 20.05.2016 № 1 і № 2;
- визнати відсутніми у ТОВ "ФК "Фагор" будь-яких майнових прав (прав вимоги) до боржників, перелік яких зазначено у договорі факторингу від 19.05.2016 №1905, реєстрах прав вимог до нього від 19.05.2016 № 1 та від 20.05.2016 № 2, актах прийому-передачі від 20.05.2016 до зазначеного договору факторингу № 1 і № 2, та договорі факторингу від 20.05.2016 № 1 та додатках до нього.
21.04.2017 позивач заявою уточнив свої позовні вимоги та, крім вищезазначеного просив стягнути з ТОВ "ФК "Плеяда" і ТОВ "ФК "Фагор" на користь ПАТ "Банк Михайлівський" 682 297 854,87 грн, яку судом першої інстанції 10.05.2017 прийнято до розгляду.
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Нікчемлення діє, Фагор не має права вимагати погашення кредитів. Погашення кредитів може вимагати Михалич,як належний кредитодавець, який наступний Суд може програти. Все залежить від екпертів, яку експертизу підсунуть Суду. Михалич не має оригіналів кредитних договорів, тому в Суд не подасть на імярека. Починається другий тайм цього шоу. Хто нічого не гасив...шо робить? Які поради маститих юристів?
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Квесторе_поверніться написав:Хто нічого не гасив...шо робить?
Если раньше не гасил то сейчас уже как бы и смысла нет. Может получиться отпетлять на условиях истечения срока давности требования. А если не получится то чем гасить сейчас (при дорогой гривне) лучше наоборот оттянуть на потом (когда настанет известно что).
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asti написав:Там какая то муть. Решение процессуальное, всё по второму кругу пойдет. Как-то так))
Это не процессуальное решение, а полный разгром кагора. Решения о незаконности никчемленя фондом грабування сделки с плеядой отменены. И это решение указывает на ряд ошибок, допущенных судами при вынесении тех решений. Все начнётся сначала. Дела фонда грабування поправляются, кагор может начинать сушить сухари
Понятно. А людям, которые отправили деньги из Михайловского на Плеяду что-то угрожает в этой связи? Сможет Фонд на законных основаниях потребовать вернуть эти деньги обратно если окончательно выиграет в судах??
Людям не угрожает ничего, кроме того, что они потеряли деньги, и могут быть (но не факт) признаны потерпевшими в уголовном деле дорошенко
Квесторе_поверніться написав:Нікчемлення діє, Фагор не має права вимагати погашення кредитів. Погашення кредитів може вимагати Михалич,як належний кредитодавець, який наступний Суд може програти. Все залежить від екпертів, яку експертизу підсунуть Суду. Михалич не має оригіналів кредитних договорів, тому в Суд не подасть на імярека. Починається другий тайм цього шоу. Хто нічого не гасив...шо робить? Які поради маститих юристів?
Сидеть на попе ровно. если бы в фонде грабування не работали бандиты и коррупционеры - они бы не начисляли конские проценты, а наоборот дали бы возможность дисконта, как кагор, с ними бы сейчас могли рассчитаться тысячи заемщиков. но маемо що маемо... кашель лаврова