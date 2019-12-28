Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор.
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:31
Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор.
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:01
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Навіщо? Фонд продасть усіх колектору. Фагор продасть йому ж договора...
Коллектор до суду...
Профіт на три сторони
|