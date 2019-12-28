RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5477547854795480>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:31

  Философ написав:Звонил ли на этой неделе кому-то Фагор ?
Если "да", то о чем был разговор ?
А то обнаружил два пропущенных звонка от них, но как-то стремно самому звонить и переспрашивать, че они хотели.

Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор. :)
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:01

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Квесторе_поверніться написав:
  Философ написав:Звонил ли на этой неделе кому-то Фагор ?
Если "да", то о чем был разговор ?
А то обнаружил два пропущенных звонка от них, но как-то стремно самому звонить и переспрашивать, че они хотели.

Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор. :)
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
Навіщо? Фонд продасть усіх колектору. Фагор продасть йому ж договора... ;)
Коллектор до суду...
Профіт на три сторони
zokibada
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  zokibada написав:Фагор продасть йому ж договора...

Суд при виграші Михалича зобовяже йому договори віддати.
Колектору ніяк не продати...кримінал.
Суд закінчиться через 3 роки і борги імяреків виростуть в 6 разів.
600 млн * 6 =3,6 млрд
Переможець озолотиться.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:09

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Квесторе_поверніться написав:
  zokibada написав:Фагор продасть йому ж договора...

Суд при виграші Михалича зобовяже йому договори віддати.
Колектору ніяк не продати...кримінал.
Суд закінчиться через 3 роки і борги імяреків виростуть в 6 разів.
600 млн * 6 =3,6 млрд
Переможець озолотиться.
Вже всьановлено у кого у наявності договора?
А чи буде встановлено?
zokibada
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:31

  Квесторе_поверніться написав:Переможець озолотиться.

обісциться... :oops: :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27395
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1901 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:08

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  zokibada написав:Вже встановлено у кого у наявності договора?

В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:26

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Квесторе_поверніться написав:
  zokibada написав:Вже встановлено у кого у наявності договора?

В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
Так то не мені різниця, а для суду. Щоб когось примусити передати - треба спочатку буди впевненним, що воно саме у кагора чи плеяди, чи зовсім зникло поки суд та діло...
zokibada
 
Повідомлень: 20
З нами з: 04.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:35

Верховний Суд по Адмінсправі сказав що все має вирішити Господарський Суд.
На час винесення цього рішення Госпсуд вже був запущений.
Ось і вирішили все грати з самого початку в Госпсуді...більш щатєльніше.
Ну це ж ні в які ворота щоб Плеяда вигравала в державних структур. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:22

  Квесторе_поверніться написав:
  zokibada написав:Вже встановлено у кого у наявності договора?
В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
Почему вы так думаете? А может как раз наоборот суд решит, что всё было никчемно и присудит вернуть эти договора в Михайловский//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1786
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:29

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  zokibada написав:Вже встановлено у кого у наявності договора?
В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
Почему вы так думаете? А может как раз наоборот суд решит, что всё было никчемно и присудит вернуть эти договора в Михайловский//)

По договору факторинга 19 травня 2016 договори імяреків передали Плеяді.
Суд може винести рішення нікчемлення законне і передати договори Михаличу взад.
Але чи воно буде виконано?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1607 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5477547854795480>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 823, 824, 825
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8249 1498866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 19:06
RuslanKyiv
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4841, 4842, 4843
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48421 24657047
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2019 23:23
diplomnet
Банк Фiнанси та Кредит - БАНКРОТ 1 ... 1124, 1125, 1126
Anonymous » Вів 26 кві, 2005 10:07
11254 2631606
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 23:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.