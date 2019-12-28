Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор.
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:31
Є що відповідати тепер Фагору.
Перемога Фагора перетворилась в тимчасову поразку.
Все починається з початку...ставлю долар на Плеяду і Фагор.
Вони не здадуться...а програють...спалять всі договори імяреків...мабуть.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:01
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Навіщо? Фонд продасть усіх колектору. Фагор продасть йому ж договора...
Коллектор до суду...
Профіт на три сторони
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:00
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Суд при виграші Михалича зобовяже йому договори віддати.
Колектору ніяк не продати...кримінал.
Суд закінчиться через 3 роки і борги імяреків виростуть в 6 разів.
600 млн * 6 =3,6 млрд
Переможець озолотиться.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:09
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вже всьановлено у кого у наявності договора?
А чи буде встановлено?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:31
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 11:08
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:26
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Так то не мені різниця, а для суду. Щоб когось примусити передати - треба спочатку буди впевненним, що воно саме у кагора чи плеяди, чи зовсім зникло поки суд та діло...
Додано: Суб 25 січ, 2020 12:35
Верховний Суд по Адмінсправі сказав що все має вирішити Господарський Суд.
На час винесення цього рішення Госпсуд вже був запущений.
Ось і вирішили все грати з самого початку в Госпсуді...більш щатєльніше.
Ну це ж ні в які ворота щоб Плеяда вигравала в державних структур.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 13:22
Почему вы так думаете? А может как раз наоборот суд решит, что всё было никчемно и присудит вернуть эти договора в Михайловский//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 25 січ, 2020 13:29
По договору факторинга 19 травня 2016 договори імяреків передали Плеяді.
Суд може винести рішення нікчемлення законне і передати договори Михаличу взад.
Але чи воно буде виконано?
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