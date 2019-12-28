яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...) ..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )
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яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...) ..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )
Зеленодолярчики можуть любий закон протягнути. Тому потрібно об'єднуватися.
яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...) ..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )
Ну як, кредит видавався під 60% річних припустимо. Борг 10000 за рік стає 16000 без штрафів і пені. За 5 років 40000 в чотири рази. Це все чесні відсотки без всяких накруток. Ну як від них в Суді відбитися? Можливо є якісь обмеження по % типу як по пені за компослуги. Не знаю.
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Квесторе_поверніться написав:В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця. В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
Почему вы так думаете? А может как раз наоборот суд решит, что всё было никчемно и присудит вернуть эти договора в Михайловский//)
По договору факторинга 19 травня 2016 договори імяреків передали Плеяді. Суд може винести рішення нікчемлення законне і передати договори Михаличу взад. Але чи воно буде виконано?
"Колегія суддів зазначає, що оскільки наказ (рішення) про нікчемність правочинів є внутрішнім документом банку, який приймається особою, що здійснює повноваження органу управління банку, він не створює жодних обов`язків для третіх осіб (у тому числі й контрагентів банку), тому внаслідок прийняття цього рішення не можуть порушуватися будь-які права таких осіб." http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87056217
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Квесторе_поверніться написав:Stringer, розтлумачте що цим Ви хочете сказати?
Точно то, что там и написано - признание договора никчёмным это личная проблема уполномоченного фондом грабування, никаких последствий внутренние документы банка для третьих лиц не несут, и никакие права ограничить не могут. То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция. Признавать договоры никчёмными в одностороннем порядке нельзя, ни у одной из сторон договора нет таких прав по законодательству, это прерогатива суда. И оспаривать этот документ нет никакой необходимости. Фонд должен идти в суд и оспаривать сам договор, а не принимать внутренние филькины грамоты
Stringer написав:То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция.
Не погоджуся. Верховний Суд поправляє Фонд і говорить шо вирішуйте все через Господарський Суд, ми вам даємо новий шанс. Загогуліна ще в тому що Фонд настоює що портфель Плеяді проданий з дисконтом дешевше 20%. Деякі платежі Михалич актами бракує. Але справедливим би було рішення що Плеяда віддає Михаличу портфель 692 млн а МИхалич повертає Плеяді не 470 млн а скажемо 400 (70 забракованих не повертає). Це Плеяду влаштувало б. Михалич спихає кредити колекторам і хай думають що з ними робити. Але знову за 400 млн колектори не куплять. Прям глухий кут. Є 600 млн кредитів і ніхто не може їх дерибанити.
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Stringer написав:То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция.
Не погоджуся. Верховний Суд поправляє Фонд і говорить шо вирішуйте все через Господарський Суд, ми вам даємо новий шанс. Загогуліна ще в тому що Фонд настоює що портфель Плеяді проданий з дисконтом дешевше 20%. Деякі платежі Михалич актами бракує. Але справедливим би було рішення що Плеяда віддає Михаличу портфель 692 млн а МИхалич повертає Плеяді не 470 млн а скажемо 400 (70 забракованих не повертає). Це Плеяду влаштувало б. Михалич срихає кредити колекторам і хай думають що з ними робити. Але знову за 400 млн колектори не куплять. Прям глухий кут. Є 600 млн кредитів і ніхто не може їх дерибанити.
Вы можете не соглашаться, ни со мной, ни с верховным судом но там все чёрным по белому написано Вы правовую позицию от обстоятельств дела в состоянии отличать? не согласен он с обоими...
Stringer написав:Вы можете не соглашаться, ни со мной, ни с верховным судом
Ви просто помилково в деякій частині трактуєте рішення Верховного Суду...як на мене.
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