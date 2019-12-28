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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5478547954805481>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 13:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Переможець озолотиться.

яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...)
..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:04

  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переможець озолотиться.

яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...)
..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )


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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:33

  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:Переможець озолотиться.

яким чином виростуть ?) ...що будуть проценти на проценти нараховувати ?...а обмеження скільки може бути нараховано %% від тіла максимум згідно законодавства що нікого нестосується ?)...)
..всі цінарахування давно пробили дно ))...тобто вилізди за максимум...) ну і строк давності ж ніхто не відміняв...правда аби тут чогось не втунли ті кулібіни )

Ну як, кредит видавався під 60% річних припустимо.
Борг 10000 за рік стає 16000 без штрафів і пені.
За 5 років 40000 в чотири рази.
Це все чесні відсотки без всяких накруток.
Ну як від них в Суді відбитися?
Можливо є якісь обмеження по % типу як по пені за компослуги. Не знаю.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:39

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Плеяди чи Фагора, яка Вам різниця.
В Михалича немає...отже немає перспектив в Суді.
Почему вы так думаете? А может как раз наоборот суд решит, что всё было никчемно и присудит вернуть эти договора в Михайловский//)

По договору факторинга 19 травня 2016 договори імяреків передали Плеяді.
Суд може винести рішення нікчемлення законне і передати договори Михаличу взад.
Але чи воно буде виконано?

"Колегія суддів зазначає, що оскільки наказ (рішення) про нікчемність правочинів є внутрішнім документом банку, який приймається особою, що здійснює повноваження органу управління банку, він не створює жодних обов`язків для третіх осіб (у тому числі й контрагентів банку), тому внаслідок прийняття цього рішення не можуть порушуватися будь-які права таких осіб."
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87056217
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 14:58

Stringer, розтлумачте що цим Ви хочете сказати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:19

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, розтлумачте що цим Ви хочете сказати?

Точно то, что там и написано - признание договора никчёмным это личная проблема уполномоченного фондом грабування, никаких последствий внутренние документы банка для третьих лиц не несут, и никакие права ограничить не могут.
То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция.
Признавать договоры никчёмными в одностороннем порядке нельзя, ни у одной из сторон договора нет таких прав по законодательству, это прерогатива суда. И оспаривать этот документ нет никакой необходимости. Фонд должен идти в суд и оспаривать сам договор, а не принимать внутренние филькины грамоты
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:35

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция.

Не погоджуся. Верховний Суд поправляє Фонд і говорить шо вирішуйте все через Господарський Суд, ми вам даємо новий шанс.
Загогуліна ще в тому що Фонд настоює що портфель Плеяді проданий з дисконтом дешевше 20%. Деякі платежі Михалич актами бракує.
Але справедливим би було рішення що Плеяда віддає Михаличу портфель 692 млн а МИхалич повертає Плеяді не 470 млн а скажемо 400 (70 забракованих не повертає).
Це Плеяду влаштувало б. Михалич спихає кредити колекторам і хай думають що з ними робити. Але знову за 400 млн колектори не куплять.
Прям глухий кут. Є 600 млн кредитів і ніхто не може їх дерибанити.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 січ, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:37

О

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:То что мной и в самом начале писалось, подтвердил верховный суд - что у фонда никакая правовая позиция.

Не погоджуся. Верховний Суд поправляє Фонд і говорить шо вирішуйте все через Господарський Суд, ми вам даємо новий шанс.
Загогуліна ще в тому що Фонд настоює що портфель Плеяді проданий з дисконтом дешевше 20%. Деякі платежі Михалич актами бракує.
Але справедливим би було рішення що Плеяда віддає Михаличу портфель 692 млн а МИхалич повертає Плеяді не 470 млн а скажемо 400 (70 забракованих не повертає).
Це Плеяду влаштувало б. Михалич срихає кредити колекторам і хай думають що з ними робити. Але знову за 400 млн колектори не куплять.
Прям глухий кут. Є 600 млн кредитів і ніхто не може їх дерибанити.

Вы можете не соглашаться, ни со мной, ни с верховным судом :mrgreen:
но там все чёрным по белому написано ;-)
Вы правовую позицию от обстоятельств дела в состоянии отличать?
не согласен он с обоими... :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:41

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Вы можете не соглашаться, ни со мной, ни с верховным судом

Ви просто помилково в деякій частині трактуєте рішення Верховного Суду...як на мене.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Вы можете не соглашаться, ни со мной, ни с верховным судом

Ви просто помилково в деякій частині трактуєте рішення Верховного Суду...як на мене.

Я не трактую, а цитирую
Stringer
 
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