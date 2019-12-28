Чисто інтуїтивно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:51
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:54
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01
А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17
Верховный суд указал на ошибки совершенные предыдущими судами, если бы он стал на сторону фонда грабування, он бы удовлетворил кассацию полностью, а так - там написано, что в результате ошибок установить истину невозможно... короче, учитесь осмысливать тексты самостоятельно
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:47
Це ж ще залежить скільки вже кредитів погалили хто Михаличу хто Фагору.
І яка ринкова ціна зараз цього портфеля.
Колектори так розумію з Михаличем працюють на підхваті без реального викупу кредитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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