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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5478547954805481

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:51

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Вы правовую позицию от обстоятельств дела в состоянии отличать?

Чисто інтуїтивно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:54

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:не согласен он с обоими...

Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлень: 31777
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01

А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении :lol:
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:не согласен он с обоими...

Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.

Верховный суд указал на ошибки совершенные предыдущими судами, если бы он стал на сторону фонда грабування, он бы удовлетворил кассацию полностью, а так - там написано, что в результате ошибок установить истину невозможно... короче, учитесь осмысливать тексты самостоятельно
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:47

  clientage написав:А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении :lol:
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст :mrgreen:

Це ж ще залежить скільки вже кредитів погалили хто Михаличу хто Фагору.
І яка ринкова ціна зараз цього портфеля.
Колектори так розумію з Михаличем працюють на підхваті без реального викупу кредитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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