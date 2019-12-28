Чисто інтуїтивно.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:51
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 15:54
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01
А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17
Верховный суд указал на ошибки совершенные предыдущими судами, если бы он стал на сторону фонда грабування, он бы удовлетворил кассацию полностью, а так - там написано, что в результате ошибок установить истину невозможно... короче, учитесь осмысливать тексты самостоятельно
+100 грн
+ 50 грн
Додано: Суб 25 січ, 2020 16:47
Це ж ще залежить скільки вже кредитів погалили хто Михаличу хто Фагору.
І яка ринкова ціна зараз цього портфеля.
Колектори так розумію з Михаличем працюють на підхваті без реального викупу кредитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 19:50
А мне кажется Верховный суд делает явный пас в сторону фонда, указывая что отменить никчемлення нельзя в каких бы то ни было судах.
Читайте последний абзац:
Колегія суддів зазначає, що оскільки наказ (рішення) про нікчемність правочинів є внутрішнім документом банку, який приймається особою, що здійснює повноваження органу управління банку, він не створює жодних обов`язків для третіх осіб (у тому числі й контрагентів банку), тому внаслідок прийняття цього рішення не можуть порушуватися будь-які права таких осіб.
Із зазначеного можна зробити висновок, що права ТОВ "ФК "Плеяда" в зазначеній адміністративній справі не можуть бути порушені внаслідок ухвалення внутрішнього документа банку, сфера застосування якого обмежується внутрішніми відносинами відповідного банку як юридичної особи.
Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Суб 25 січ, 2020 20:00
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Т.е. нкна подавать иск на невозможность нормаль ноработать из-за того, шо есть никчема, а не на саму никчему
Др. сл-ми, нуна иск переделать и все по-новой, уперде!
Жалко попкорн подорожал
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:07
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Цю загадку слід розгадувати юристам Плеяди.
Так має право Фагор вимагати зараз погашення кредитів Михалича чи ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:23
3 года спустя не могут разобраться, ху из ху... Это, конечно же, жесть!
Либертарианец
Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33
Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
|