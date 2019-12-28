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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5478547954805481

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:51

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Вы правовую позицию от обстоятельств дела в состоянии отличать?

Чисто інтуїтивно.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 15:54

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:не согласен он с обоими...

Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:01

А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении :lol:
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:17

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:не согласен он с обоими...

Верховний Суд став на сторону Фонду і підказав де копати щоб розгромити Плеяду...таке склалося враження.
Для Суду потрібні додаткові докази.

Верховный суд указал на ошибки совершенные предыдущими судами, если бы он стал на сторону фонда грабування, он бы удовлетворил кассацию полностью, а так - там написано, что в результате ошибок установить истину невозможно... короче, учитесь осмысливать тексты самостоятельно
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 16:47

  clientage написав:А може Плеяде щас сделать финт ушами?
Вот взять и вернуть договора Понду, мол бес попутал, признаем, отдайте наши гроши взад... лана, готовы даж с дисконтом -30%, согласно квиташкам о приобретении :lol:
И шо понд будет делать в этом случае с заложниками?
Сдаст их др. коллекторам, с дисконтом -90%, бо больше нихто и не даст :mrgreen:

Це ж ще залежить скільки вже кредитів погалили хто Михаличу хто Фагору.
І яка ринкова ціна зараз цього портфеля.
Колектори так розумію з Михаличем працюють на підхваті без реального викупу кредитів.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 19:50

А мне кажется Верховный суд делает явный пас в сторону фонда, указывая что отменить никчемлення нельзя в каких бы то ни было судах.
Читайте последний абзац:

Колегія суддів зазначає, що оскільки наказ (рішення) про нікчемність правочинів є внутрішнім документом банку, який приймається особою, що здійснює повноваження органу управління банку, він не створює жодних обов`язків для третіх осіб (у тому числі й контрагентів банку), тому внаслідок прийняття цього рішення не можуть порушуватися будь-які права таких осіб.

Із зазначеного можна зробити висновок, що права ТОВ "ФК "Плеяда" в зазначеній адміністративній справі не можуть бути порушені внаслідок ухвалення внутрішнього документа банку, сфера застосування якого обмежується внутрішніми відносинами відповідного банку як юридичної особи.

Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 20:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах

Т.е. нкна подавать иск на невозможность нормаль ноработать из-за того, шо есть никчема, а не на саму никчему :wink:
Др. сл-ми, нуна иск переделать и все по-новой, уперде!
Жалко попкорн подорожал :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:07

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)

Цю загадку слід розгадувати юристам Плеяди.
Так має право Фагор вимагати зараз погашення кредитів Михалича чи ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:23

3 года спустя не могут разобраться, ху из ху... Это, конечно же, жесть!
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:33

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)
Цю загадку слід розгадувати юристам Плеяди.
Так має право Фагор вимагати зараз погашення кредитів Михалича чи ні?
Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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