Смакуйте попкорн на всі гроші Михалича...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:02
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:20
Я заначку от Михи решил деткам оставить. Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25
Хай ділять. Питання закрите для нас. Термін позовної давності минув.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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