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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 25 січ, 2020 22:02
clientage написав:
Жалко попкорн подорожал
Смакуйте попкорн на всі гроші Михалича...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:20
Я заначку от Михи решил деткам оставить. Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25
clientage написав:
Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка
Хай ділять. Питання закрите для нас. Термін позовної давності минув.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 23:21
Козак-характерник написав: clientage написав:
Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка
Хай ділять. Питання закрите для нас. Термін позовної давності минув.
Термін позовної давності... Коли він дк юре спливає...
В той час коли ви особисто у суді про це...
Навіть якщо 10 років мине... І ні як не раніше...
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zokibada
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Додано: Нед 26 січ, 2020 09:19
asti написав: Квесторе_поверніться написав: asti написав:
Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)
Цю загадку слід розгадувати юристам Плеяди.
Так має право Фагор вимагати зараз погашення кредитів Михалича чи ні?
Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!
Именно, потому что это внутренний документ банка, и он не несёт никаких правовых последствий ни для кого, тоесть плеяда в судах отменяла филькину грамоту, а это тоже не несёт никаких последствий
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Stringer
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Додано: Нед 26 січ, 2020 09:21
asti написав:
Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!
Нехай буде правда Ваша.
Фагор законно вимагає платити по кредиту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Нед 26 січ, 2020 09:24
Stringer написав:
Именно, потому что это внутренний документ банка, и он не несёт никаких правовых последствий ни для кого, тоесть плеяда в судах отменяла филькину грамоту, а это тоже не несёт никаких последствий
Отже всі ці роки платити кредит слід було Фагору?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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