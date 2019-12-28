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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5479548054815482

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:02

  clientage написав:Жалко попкорн подорожал :lol:

Смакуйте попкорн на всі гроші Михалича... :P
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:20

  Козак-характерник написав:
  clientage написав:Жалко попкорн подорожал :lol:

Смакуйте попкорн на всі гроші Михалича... :P

Я заначку от Михи решил деткам оставить. Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 22:25

  clientage написав: Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка :evil:

Хай ділять. Питання закрите для нас. Термін позовної давності минув.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Козак-характерник написав:
  clientage написав: Ток вот боюсь, шо её еще будут года 2 делить известные нам два придyрка :evil:

Хай ділять. Питання закрите для нас. Термін позовної давності минув.
Термін позовної давності... Коли він дк юре спливає...
В той час коли ви особисто у суді про це...
Навіть якщо 10 років мине... І ні як не раніше...
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:19

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:Отже, встановлена правова природа згаданого рішення унеможливлює здійснення судового розгляду щодо визнання його протиправним, а тому вимога про визнання протиправними дій та скасування рішення уповноваженої особи щодо встановлення нікчемності договору факторингу, укладеного між ПАТ "Банк Михайлівський" та ТОВ "ФК "Плеяда", не може бути розглянута у судах (у тому числі господарських)
Цю загадку слід розгадувати юристам Плеяди.
Так має право Фагор вимагати зараз погашення кредитів Михалича чи ні?
Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!

Именно, потому что это внутренний документ банка, и он не несёт никаких правовых последствий ни для кого, тоесть плеяда в судах отменяла филькину грамоту, а это тоже не несёт никаких последствий
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  asti написав:Так никакой загадки нет! В решении черным по белому написано, что отмена никчемлення не может быть рассмотрена в судах, а, следовательно, не может быть отменена в принципе!!!

Нехай буде правда Ваша.
Фагор законно вимагає платити по кредиту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 09:24

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Именно, потому что это внутренний документ банка, и он не несёт никаких правовых последствий ни для кого, тоесть плеяда в судах отменяла филькину грамоту, а это тоже не несёт никаких последствий

Отже всі ці роки платити кредит слід було Фагору?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Именно, потому что это внутренний документ банка, и он не несёт никаких правовых последствий ни для кого, тоесть плеяда в судах отменяла филькину грамоту, а это тоже не несёт никаких последствий

Отже всі ці роки платити кредит слід було Фагору?

Кому платить - решать конкретному должнику. Ситуация как была спорной, так и остаётся. А если говорить о правовой позиции, то на сегодняшний день плеяда единственный владелец кредитных договоров... но у фонда большие шансы признать договор факторинга никчёмным в суде, как это и нужно было делать с самого начала.
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