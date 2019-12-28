|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:27
asti написав: Stringer написав:
Кому платить - решать конкретному должнику. Ситуация как была спорной, так и остаётся. А если говорить о правовой позиции, то на сегодняшний день плеяда единственный владелец кредитных договоров... но у фонда большие шансы признать договор факторинга никчёмным в суде, как это и нужно было делать с самого начала.
Почему фонд сразу так не сделал (не подал в суд на Плеяду?)
Решил всё по-быстрому решить??
Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10472
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:34
Stringer написав:
Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування
Нас партия учила: награбленное - грабь!
Теперь она почила - и наш черед играть!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27406
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1901 раз.
- Подякували: 2078 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 12:44
Stringer написав:
Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Таке оціночне судження має право на життя.
Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення.
Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 31800
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 січ, 2020 13:07
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Таке оціночне судження має право на життя.
Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення.
Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.
А судді хто?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 27406
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1901 раз.
- Подякували: 2078 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8249
|1498972
|
|
|48421
|24657239
|
|
|11254
|2631672
|
|