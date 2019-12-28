Stringer написав:Кому платить - решать конкретному должнику. Ситуация как была спорной, так и остаётся. А если говорить о правовой позиции, то на сегодняшний день плеяда единственный владелец кредитных договоров... но у фонда большие шансы признать договор факторинга никчёмным в суде, как это и нужно было делать с самого начала.
Почему фонд сразу так не сделал (не подал в суд на Плеяду?) Решил всё по-быстрому решить??
Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Stringer написав:Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Таке оціночне судження має право на життя. Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення. Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.
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Stringer написав:Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Таке оціночне судження має право на життя. Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення. Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.
А судді хто?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.