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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5480548154825483

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:27

  asti написав:
  Stringer написав:Кому платить - решать конкретному должнику. Ситуация как была спорной, так и остаётся. А если говорить о правовой позиции, то на сегодняшний день плеяда единственный владелец кредитных договоров... но у фонда большие шансы признать договор факторинга никчёмным в суде, как это и нужно было делать с самого начала.
Почему фонд сразу так не сделал (не подал в суд на Плеяду?)
Решил всё по-быстрому решить??

Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:34

  Stringer написав:Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування

Нас партия учила: награбленное - грабь! :) Теперь она почила - и наш черед играть! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 12:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы

Таке оціночне судження має право на життя.
Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення.
Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 13:07

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Потому что вместо фонда гарантирования вкладов, у нас в стране фонд грабування, который чихать хотел на законы

Таке оціночне судження має право на життя.
Але остаточне рішення має винести Суд...он Ворушилін пішов...нехай слідчі органи виясняють...до Суду і виносять рішення.
Іраклієнко вчинив злочин...чи Волков...заява Плеяди, слідство, Суд і вирок.

А судді хто? :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 13:26

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Это все или ещё нет?
ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ «ПЛЕЯДА» І «ФАГОР» НЕ МАЮТЬ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ДЛЯ СТЯГНЕННЯ КОШТІВ З ПОЗИЧАЛЬНИКІВ ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОГО СУДУ
ДЖЕРЕЛО: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... vnoho-sudu
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