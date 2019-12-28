Фонд неправильно трактує Постанову Суду від 16 січня 2020 року а Фагор мовчить.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 29 січ, 2020 12:47
Чому Фагор мовчить
Фонд неправильно трактує Постанову Суду від 16 січня 2020 року а Фагор мовчить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Сер 29 січ, 2020 13:08
Сухо дивлюсь на Постанову Суду...
А Михалич видає бажане за дійсне...як на мене.
Верховний Суд Михаличу сказав що нікчемлення Іраклієнка фількіна грамота, давайте через Суд доводьте.
Другий тут ще не розпочинався а вони вже говорять що буцімто виграли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:59
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Там, кстати, телефон Михайловского уже не обслуживается.
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