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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5481548254835484

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:47

Чому Фагор мовчить https://fagor.org.ua/.
Фонд неправильно трактує Постанову Суду від 16 січня 2020 року а Фагор мовчить. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 12:55

Квесторе_поверніться
Вы прямо сочувствуете этим мразям :twisted:
Vorlon
 
Повідомлень: 7886
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:08

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Вы прямо сочувствуете этим мразям :twisted:

Сухо дивлюсь на Постанову Суду...
А Михалич видає бажане за дійсне...як на мене.
Верховний Суд Михаличу сказав що нікчемлення Іраклієнка фількіна грамота, давайте через Суд доводьте.
Другий тут ще не розпочинався а вони вже говорять що буцімто виграли.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:59

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Там, кстати, телефон Михайловского уже не обслуживается.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:10

  sergiylfc написав:Там, кстати, телефон Михайловского уже не обслуживается.

(044) 594-94-25; (044) 594-98-25 - ці обидва мертві?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:21

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Звонил на 044 594 9825, спасибо за второй, завтра наберу значит.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:31

Квесторе_поверніться Первый номер также не обслуживается.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:15

  sergiylfc написав:Квесторе_поверніться Первый номер также не обслуживается.

Ну все...банку можна ліквідовувати. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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