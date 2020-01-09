Додано: Чет 06 лют, 2020 10:42

Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.



Я разговаривал с юристами, не сильно пока дело сдвинулось с точки. Сказали, что нужно заказывать полный пакет документов от Михи, чтобы понимать, что к чему. Запрос отправили, сегодня через НП проверил, получатель посылку получил. Жду ответ.



Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным. И здесь вопрос - а это вообще законно?