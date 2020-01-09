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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5482548354845485

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:42

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.

Я разговаривал с юристами, не сильно пока дело сдвинулось с точки. Сказали, что нужно заказывать полный пакет документов от Михи, чтобы понимать, что к чему. Запрос отправили, сегодня через НП проверил, получатель посылку получил. Жду ответ.

Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным. И здесь вопрос - а это вообще законно?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:03

  sergiylfc написав:Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают.


Написать реально конечно. Адвокат, к которому обращался, сказал что перспектив такое дело не имеет. Потому я лично забил.

Что не значит что кто-то настойчивый не сможет добиться выписки админ.штрафа за мелкое хулиганство который с большой вероятностью не будет оплачен и даже врядли будет вручен. Вот собственно потому и
ребята вообще видимо не боятся ничего

У нас весь Харьков забит кривоприпаркованными авто, зачастую прямо на перекрестках. Штрафуй не хочу - но полиции пофиг. А тут надо найти кого-то неизвестно кого который находится где-то неизвестно где. Вот если бы они позвонили Авакову то их бы уже нашли и Зеленский обязательно перед камерами похвалил что полиция борется с такими наглыми преступниками.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15

  sergiylfc написав:Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.
Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным.


Во всем этом не очень понятно зачем в вашей ситации вы и ваши родтсвенники с ними общаетесь :?:
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:38

  sergiylfc написав:Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.

Я разговаривал с юристами, не сильно пока дело сдвинулось с точки. Сказали, что нужно заказывать полный пакет документов от Михи, чтобы понимать, что к чему. Запрос отправили, сегодня через НП проверил, получатель посылку получил. Жду ответ.

Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным. И здесь вопрос - а это вообще законно?

Співчуваю. А що за колекторська контора, що некоректно спілкується?
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:41

Что там слышно, начались уже суды?
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asti
 
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