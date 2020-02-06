Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.
Я разговаривал с юристами, не сильно пока дело сдвинулось с точки. Сказали, что нужно заказывать полный пакет документов от Михи, чтобы понимать, что к чему. Запрос отправили, сегодня через НП проверил, получатель посылку получил. Жду ответ.
Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным. И здесь вопрос - а это вообще законно?
sergiylfc написав:Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают.
Написать реально конечно. Адвокат, к которому обращался, сказал что перспектив такое дело не имеет. Потому я лично забил.
Что не значит что кто-то настойчивый не сможет добиться выписки админ.штрафа за мелкое хулиганство который с большой вероятностью не будет оплачен и даже врядли будет вручен. Вот собственно потому и
ребята вообще видимо не боятся ничего
У нас весь Харьков забит кривоприпаркованными авто, зачастую прямо на перекрестках. Штрафуй не хочу - но полиции пофиг. А тут надо найти кого-то неизвестно кого который находится где-то неизвестно где. Вот если бы они позвонили Авакову то их бы уже нашли и Зеленский обязательно перед камерами похвалил что полиция борется с такими наглыми преступниками.
Mind the gap.
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sergiylfc написав:Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным.
Во всем этом не очень понятно зачем в вашей ситации вы и ваши родтсвенники с ними общаетесь
sergiylfc написав:Я так смотрю, там ребята вообще видимо не боятся ничего. Сегодня позвонили мне, я звонок пропустил, позвонили жене и родителям, которых обматюкали по полной.
Я разговаривал с юристами, не сильно пока дело сдвинулось с точки. Сказали, что нужно заказывать полный пакет документов от Михи, чтобы понимать, что к чему. Запрос отправили, сегодня через НП проверил, получатель посылку получил. Жду ответ.
Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают. Когда я перезвонил по этому телефону, так прямым текстом говорили, что я их задолбал (в более грубой форме), и звонить они будут кому посчитают нужным, и когда посчитают нужным. И здесь вопрос - а это вообще законно?
Співчуваю. А що за колекторська контора, що некоректно спілкується?
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sergiylfc написав:И здесь вопрос - а это вообще законно?
Нет. Пункт 3 части 5 статьи 19 Закона Украины "О защите прав потребителей":
5. Як агресивні забороняються такі форми підприємницької практики: 3) здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних або інших повідомлень без згоди на це споживача;
sergiylfc написав:Мне вот интересно, вообще реально написать заявление в полицию, что звонят с такого вот номера, оскорбляют и угрожают.
Написать можно, но, скорее всего, будет бездеятельность полиции, так как персонал коллекторских структур, особенно для проведения силовых акций, набирается, в том числе, из их бывших сотрудников. Бездеятельность преодолевается на этапе отказа у внесении заявления в ЕРДР жалобой к следственному судье, а на этапе после внесения заявления в ЕРДР методом от Ростислава Кравца: https://www.youtube.com/watch?v=wr0fKHNHeTs
vitaliy_berdinskikh, В принципе я так примерно и думал, что сильно напрягаться полиция не будет. Тут еще дело в том, что и доказать, что разговаривала конкретная девушка по телефону со мной даже при наличии записи вряд ли получится.
Aps, я стараюсь с ними не общаться, особенно если идут грубости и наезды. Я перезвонил только потому что они начали надоедать родителям, и их оскорблять.