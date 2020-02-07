Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:30
sergiylfc написав:Aps
Да, кстати, по коллекторской компании. Девушка с Фагора сказала, что мое дело передано коллекторам, но точную фирму не помню. Как узнаю, отпишусь.
При кожному дзвінку виясняю хто дзвонить, яку контору представляє, яка юридична адреса контори, хто керівник і т. д....в багатьох випадках на якомусь етапі відмовляються продовжувати розмову.
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