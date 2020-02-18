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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5483548454855486

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:30

  sergiylfc написав:Aps Да, кстати, по коллекторской компании. Девушка с Фагора сказала, что мое дело передано коллекторам, но точную фирму не помню. Как узнаю, отпишусь.

При кожному дзвінку виясняю хто дзвонить, яку контору представляє, яка юридична адреса контори, хто керівник і т. д....в багатьох випадках на якомусь етапі відмовляються продовжувати розмову.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:53

Михалич теж не платить по своїх зобовязаннях :)
http://finbalance.com.ua/news/sudi-viznali-20-milyonni-pretenzi-podatkivtsiv-do-banku-mikhaylivskiy
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:31

  Квесторе_поверніться написав:Михалич теж не платить по своїх зобовязаннях :)
http://finbalance.com.ua/news/sudi-viznali-20-milyonni-pretenzi-podatkivtsiv-do-banku-mikhaylivskiy

Фонд грабування уже так привык не платить вкладчикам, что думал, что такое прокатит и с налоговой :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:55

Не знайшов в закромах старе ДКБО Михалича. :(
Може хто має?
Про термін вимог на погашення заборгованості по кредитних картках шо там прописано?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:31

Це що, на Дороша щось накопали за гріхи ще лютого 2015?https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/18/657181/
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49

Квесторе_поверніться

уже ж была тут ета новость. Не на Дороша, а на другого человека который после ухода Дороша был в.о. Дорош был полноценным главой Михайловского, и в момент когда в Михайловской вместо него был в.о. уже занимал пост в Факториале.

Тут даже где-то писали его фамилию, может быть даже и я писал.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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