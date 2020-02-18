При кожному дзвінку виясняю хто дзвонить, яку контору представляє, яка юридична адреса контори, хто керівник і т. д....в багатьох випадках на якомусь етапі відмовляються продовжувати розмову.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:30
При кожному дзвінку виясняю хто дзвонить, яку контору представляє, яка юридична адреса контори, хто керівник і т. д....в багатьох випадках на якомусь етапі відмовляються продовжувати розмову.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 12:53
Михалич теж не платить по своїх зобовязаннях
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:31
Фонд грабування уже так привык не платить вкладчикам, что думал, что такое прокатит и с налоговой
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:55
Не знайшов в закромах старе ДКБО Михалича.
Може хто має?
Про термін вимог на погашення заборгованості по кредитних картках шо там прописано?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:31
Це що, на Дороша щось накопали за гріхи ще лютого 2015?
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49
Квесторе_поверніться
уже ж была тут ета новость. Не на Дороша, а на другого человека который после ухода Дороша был в.о. Дорош был полноценным главой Михайловского, и в момент когда в Михайловской вместо него был в.о. уже занимал пост в Факториале.
Тут даже где-то писали его фамилию, может быть даже и я писал.
Mind the gap.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:45
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
В Платині...мабуть.
Там дата 2015 рік...явно шо Дороша заарканили. А епопея з Плеядою вже в 2016 почалась.
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Додано: Вів 18 лют, 2020 19:00
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Mind the gap.
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