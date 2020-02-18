Не знаю, возможно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:49
Не знаю, возможно.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:04
Кримінальних справ проти посадовців Михалича багато.
Цікаво в якому статусі там Плеяда і Фагор.
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