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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5484548554865487

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 07:49

  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:начнет фонд дело (дела?) против фагора и плеяды
Ви про кримінальну справу?
Не знаю, возможно.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 08:04

  asti написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  asti написав:начнет фонд дело (дела?) против фагора и плеяды
Ви про кримінальну справу?
Не знаю, возможно.

Кримінальних справ проти посадовців Михалича багато.
Цікаво в якому статусі там Плеяда і Фагор.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлень: 32637
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:37

Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1868
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 258 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 12:41

  asti написав:Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)

А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить?
НЕ знаю таких.
Дорош реальний ...що може сісти.
А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32637
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1644 раз.
 
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  #<1 ... 5484548554865487
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