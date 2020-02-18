Не знаю, возможно.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:49
Не знаю, возможно.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 19 лют, 2020 08:04
Кримінальних справ проти посадовців Михалича багато.
Цікаво в якому статусі там Плеяда і Фагор.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:37
Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 23 лют, 2020 12:41
А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить?
НЕ знаю таких.
Дорош реальний ...що може сісти.
А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:52
Не доречно,треба казати і про кураторів,ТА зазвичай відпрацьовували коли працівник від НБУ робив свою чорну справу
никому не верю
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