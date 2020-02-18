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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 19 лют, 2020 07:49
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
начнет фонд дело (дела?) против фагора и плеяды
Ви про кримінальну справу?
Не знаю, возможно.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 19 лют, 2020 08:04
asti написав: Квесторе_поверніться написав: asti написав:
начнет фонд дело (дела?) против фагора и плеяды
Ви про кримінальну справу?
Не знаю, возможно.
Кримінальних справ проти посадовців Михалича багато.
Цікаво в якому статусі там Плеяда і Фагор.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:37
Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Нед 23 лют, 2020 12:41
asti написав:
Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить?
НЕ знаю таких.
Дорош реальний ...що може сісти.
А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:52
Квесторе_поверніться написав: asti написав:
Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить?
НЕ знаю таких.
Дорош реальний ...що може сісти.
А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
Не доречно,треба казати і про кураторів,ТА зазвичай відпрацьовували коли працівник від НБУ робив свою чорну справу
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 25 лют, 2020 12:57
sens написав: Квесторе_поверніться написав: asti написав:
Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить?
НЕ знаю таких.
Дорош реальний ...що може сісти.
А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
Не доречно,треба казати і про кураторів,ТА зазвичай відпрацьовували коли працівник від НБУ робив свою чорну справу
куратор банкротства михи - коррупционерка рожкова в фаворе у зелёных
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