asti написав:начнет фонд дело (дела?) против фагора и плеяды
Ви про кримінальну справу?
Не знаю, возможно.
Кримінальних справ проти посадовців Михалича багато. Цікаво в якому статусі там Плеяда і Фагор.
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asti написав:Общался с защитником Дорошенко, сказал, что дело 558 уже закрыто прокуратурой в части которая касается ИРЦ и КИЦ, а самому Дорошенко выдвинули новую пидозру/)
А хто з голів правління банок що полягли від ТА сидить? НЕ знаю таких. Дорош реальний ...що може сісти. А Поліщук щось в тінь заховався...теж не святий.
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