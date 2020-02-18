vitaliy_berdinskikh
С тегом такого не происходит.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:05
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Слід захистити Катерину
1. Наговарюють всяке...вже давно...корупційність не доверена.
2. В фаворі в Зе ....не чув...де?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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