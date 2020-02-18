vitaliy_berdinskikh
С тегом такого не происходит.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 лют, 2020 20:05
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Слід захистити Катерину
1. Наговарюють всяке...вже давно...корупційність не доверена.
2. В фаворі в Зе ....не чув...де?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:51
Еще раз: доменнное имя было написано кирилицей, такого домена в кирилическом написании не существует.
Ссылка подствечивается как гиперссылка независимо от того есть теги или нет. Теги нужны в первую очеред
Mind the gap.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57
Ещё раз для ВПЕРВЫЕ свалившихся с Луны! Данный форум без использования тега URL самостоятельно и специально ссылки на некоторые сайты транскрибирует из латиницы в кириллицу. Разумеется, что при этом они теряют работоспособность, ибо так и задумано.
И в следующий попрошу воздержаться от комментариев с апломбом в теме, которой вы совершенно не разбираетесь.
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