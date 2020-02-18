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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5485548654875488

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:56

vitaliy_berdinskikh
С тегом такого не происходит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:05

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:коррупционерка рожкова в фаворе у зелёных

Слід захистити Катерину
1. Наговарюють всяке...вже давно...корупційність не доверена.
2. В фаворі в Зе ....не чув...де?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:15

Квесторе_поверніться
Все давно поняли, что она - ваша вечная любовь :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:51

  Vorlon написав:vitaliy_berdinskikh
С тегом такого не происходит.

Еще раз: доменнное имя было написано кирилицей, такого домена в кирилическом написании не существует.

Ссылка подствечивается как гиперссылка независимо от того есть теги или нет. Теги нужны в первую очеред когда ссылку надо навесить на текст. Если ссылка поедставленая как URL то теги избыточный.
Mind the gap.
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  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57

  vitaliy_berdinskikh написав:Еще раз: доменнное имя было написано кирилицей, такого домена в кирилическом написании не существует.

Ещё раз для ВПЕРВЫЕ свалившихся с Луны! Данный форум без использования тега URL самостоятельно и специально ссылки на некоторые сайты транскрибирует из латиницы в кириллицу. Разумеется, что при этом они теряют работоспособность, ибо так и задумано.

И в следующий попрошу воздержаться от комментариев с апломбом в теме, которой вы совершенно не разбираетесь.
Vorlon
 
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