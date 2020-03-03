Кажуть шо Закон про колектори переписали під колекторське лобі...шоб легко можна було кошмарити імяреків і не нести відповідальності.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:25
Кажуть шо Закон про колектори переписали під колекторське лобі...шоб легко можна було кошмарити імяреків і не нести відповідальності.
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Додано: Суб 14 бер, 2020 23:55
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Обновлю тему.
Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?
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