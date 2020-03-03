Кажуть шо Закон про колектори переписали під колекторське лобі...шоб легко можна було кошмарити імяреків і не нести відповідальності.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:25
Кажуть шо Закон про колектори переписали під колекторське лобі...шоб легко можна було кошмарити імяреків і не нести відповідальності.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 14 бер, 2020 23:55
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Обновлю тему.
Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?
Додано: Нед 15 бер, 2020 07:54
надежды юношей питают - с чего вы решили что вам вообще кто-то будет отвечать?!? Эх вы, нельзя быть таким доверчивым и верить девушке из ФГВФО
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:00
sergiylfc, а вы не юнга (лЁтчик... капитАн)", не знакомы с творчеством одной еврейской девушки Веры из Одессы (стихам уже более 100лет, были написаны в конце десятых годов прошлого века) или с творчеством Высоцкого (Девушка из Нагасаки), Джеммы Халид или других современных исполнителей?
Он капитан, и родина его - Марсель
Он обожает споры, шум и драки
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки
У ней такая маленькая грудь
И губы, губы алые, как маки.
Уходит капитан в далекий путь
И любит девушку из Нагасаки
PS: ну прям чтобы так верить "Девушке из ФГВФО"
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:37
Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет
Додано: Пон 16 бер, 2020 11:38
Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет...
ну а на законы фонд грабування плюет с высокой колокольни с 2014 года
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Там було спотворення бази даних...і невідомо чи це спотворення вдалося відновити до цих пір. Ну і Плеяда кредитні договори умикнула.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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