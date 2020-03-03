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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5487548854895490

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:25

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Терміново закон про колектори слід приймати.
Це якісь терефонні терористи.

Будто ето что-то поменяет.

Кажуть шо Закон про колектори переписали під колекторське лобі...шоб легко можна було кошмарити імяреків і не нести відповідальності.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 23:55

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Обновлю тему.

Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 07:54

  sergiylfc написав:Обновлю тему.

Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?

надежды юношей питают - с чего вы решили что вам вообще кто-то будет отвечать?!? Эх вы, нельзя быть таким доверчивым и верить девушке из ФГВФО :)
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:00

sergiylfc, а вы не юнга (лЁтчик... капитАн)", не знакомы с творчеством одной еврейской девушки Веры из Одессы (стихам уже более 100лет, были написаны в конце десятых годов прошлого века) или с творчеством Высоцкого (Девушка из Нагасаки), Джеммы Халид или других современных исполнителей?

Он капитан, и родина его - Марсель
Он обожает споры, шум и драки
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки

У ней такая маленькая грудь
И губы, губы алые, как маки.
Уходит капитан в далекий путь
И любит девушку из Нагасаки ;)

PS: ну прям чтобы так верить "Девушке из ФГВФО" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:37

  sergiylfc написав:Обновлю тему.

Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?

Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:38

  sergiylfc написав:Обновлю тему.

Около полутора месяцев назад через НП отправил заказное письмо на банк, запросив документы и точную сумму кредита, указав при этом индекс. Девушка с ФГВФО сказала, что ответ приходит в районе месяца. НП никаких уведомлений о получении письма не присылала, а в отделении Укрпочты никаких писем на меня нет. Телефоны Михи не работают как раз больше месяца. На момент отправки им пытался дозвониться по нескольким контактам. Как быть? Стоит ждать письмо вообще, или как проверить?

Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет...
ну а на законы фонд грабування плюет с высокой колокольни с 2014 года
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:03

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Stringer написав:Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет

Там було спотворення бази даних...і невідомо чи це спотворення вдалося відновити до цих пір. Ну і Плеяда кредитні договори умикнула.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Мне даже в самом начале после ввода ва, когда в банке было полно сотрудников, не ответили ни на одно письмо, а сейчас так тем более этого никто делать не будет

Там було спотворення бази даних...і невідомо чи це спотворення вдалося відновити до цих пір. Ну і Плеяда кредитні договори умикнула.

Для того, чтобы выполнять закон об обращениях граждан, не нужны, ни базы, ни договоры, ни даже совесть. Но для фонда грабування, в плане нарушения законодательства, нет никаких преград
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