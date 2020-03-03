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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5488548954905491

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:20

Квесторе_поверніться В том и проблема, что договора нет. Есть частично сохранившиеся листы от Фагора, но именно от БМ нет. Разве что карты лежат, одна даже еще вроде как действует.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 10:43

  sergiylfc написав:Квесторе_поверніться В том и проблема, что договора нет. Есть частично сохранившиеся листы от Фагора, но именно от БМ нет. Разве что карты лежат, одна даже еще вроде как действует.

Договір в Михалича по кредитках складався з оферти, акцепта і згадки в цих цидулах ДКБО який доступний сайті банку і з яким клієнт ознайомлений наскільки памятаю.
Як з цими всіма цидулами буде розбиратися Суд важко передбачити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 02:27

  sergiylfc написав:Спасибо всем за информацию. Ну да, наивный я)

Вопрос теперь в другом - телефоны не работают у Михи, на письма не отвечают. Какие каналы связи тогд доступны вообще, если я хочу получить на руки свой договор и уточнить детали?

Я общался с адвокатом, так без договора и разговаривать смысла нет.

fgvfo@fg.gov.ua писал сюда со сканом паспорта, ИНН подписанными и с датой. Копию высылал на info_ZV@mbank.kiev.ua (но он вроде уже не работает).
Ответ они прислали на бумаге почтой.
Попробуйте свой пакет док-ов отсканить и на эти два адреса заслать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:47

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  ol_zy написав:Ответ они прислали на бумаге почтой.

Відповідь в студію. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 01:15

ol_zy О, благодарю.
sergiylfc
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