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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:20
Квесторе_поверніться В том и проблема, что договора нет. Есть частично сохранившиеся листы от Фагора, но именно от БМ нет. Разве что карты лежат, одна даже еще вроде как действует.
Додано: Нед 22 бер, 2020 10:43
Договір в Михалича по кредитках складався з оферти, акцепта і згадки в цих цидулах ДКБО який доступний сайті банку і з яким клієнт ознайомлений наскільки памятаю.
Як з цими всіма цидулами буде розбиратися Суд важко передбачити.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 кві, 2020 02:27
fgvfo@fg.gov.ua писал сюда со сканом паспорта, ИНН подписанными и с датой. Копию высылал на info_ZV@mbank.kiev.ua (но он вроде уже не работает).
Ответ они прислали на бумаге почтой.
Попробуйте свой пакет док-ов отсканить и на эти два адреса заслать.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:47
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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