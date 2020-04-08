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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:20
Квесторе_поверніться В том и проблема, что договора нет. Есть частично сохранившиеся листы от Фагора, но именно от БМ нет. Разве что карты лежат, одна даже еще вроде как действует.
Додано: Нед 22 бер, 2020 10:43
Договір в Михалича по кредитках складався з оферти, акцепта і згадки в цих цидулах ДКБО який доступний сайті банку і з яким клієнт ознайомлений наскільки памятаю.
Як з цими всіма цидулами буде розбиратися Суд важко передбачити.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 02:27
fgvfo@fg.gov.ua писал сюда со сканом паспорта, ИНН подписанными и с датой. Копию высылал на info_ZV@mbank.kiev.ua (но он вроде уже не работает).
Ответ они прислали на бумаге почтой.
Попробуйте свой пакет док-ов отсканить и на эти два адреса заслать.
Додано: Чет 02 кві, 2020 21:47
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:01
Больше аохож был на отписку. Выписку не прислали, а прислали долг в около 50грн, походу насчитали проценты за грейс период. Ответ лень искать где-то в док-тах валяется. И этот долг они светили в УБКИ потом написал им ответ, что был льготный период и никакой задолженности быть не может (я погашал на Миху со своего счета кагоровскую часть). И в январе в последней КИ долг уже не рисуют. Иногда кагор звонит - говорит, что у меня долга нет и предлагают справку за деньги - х.з. зачем она мне, если я им никогда и ничего не погашал.
Додано: Нед 12 кві, 2020 12:23
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Народ які новини?
Звонить юрист с Фагота і вимагає погасити борг)) Оригінал має,бо всі дані знає.І на вайбер скидав.
Пока морозився карантин. Потім скажу грошей немає,бо все проїв))
Правильно?
Додано: Вів 14 кві, 2020 14:24
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