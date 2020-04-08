Додано: Вів 14 кві, 2020 19:46

ol_zy Спасибо, понял, будем ждать.



Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.



В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.



С-сервис.