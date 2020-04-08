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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5489549054915492

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:46

ol_zy Спасибо, понял, будем ждать.

Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.

В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.

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  #<1 ... 5489549054915492
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