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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5489549054915492

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:46

ol_zy Спасибо, понял, будем ждать.

Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.

В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.

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sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:00

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  sergiylfc написав:Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы.

Они не могут назвать официальные суммы:
1. т.к. у них нет первичных документов
2. лехтронна база была спотворена и до сих пор нет рез-ов экспертизы, шо данные полностью восстановлены, т.к. низзя это подтвердить из-за то, шо см. п.1
Вы можете с ними тока договориться в результате переговоров. При этом они вам предложат заплатить х4 долг на момент ввода ВА, шо они расчитали по своим умозрительным заключениям. А там торгуйтесь :wink: Сам факт вступления в такие переговоры позволит им оттянуть рез-ты еще на +3г, причем все это время они будут считать просрочку согласно своим умозрениям. В суд подать на вас они не могут (см. п. 1) Они могут только продолжать шкодить в КИ.

Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ? Никто связываться не хочет, зная, шо этот маразм полюбэ через 10..12 лет закончится? Думаю Миху будут еще ликвидировать лет 10 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:09

  clientage написав: через 10..12 лет закончится? Думаю Миху будут еще ликвидировать лет 10 :mrgreen:

Скільки горівки за цей час вип'‎ємо, на спомин душі убієнного ведмедя... :cry: Це ж алкашами можна стати... :shock:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:14

... а сальця скільки скоштуємо, пісень скільки заспіваєм, та й ворогів скільки пішлемо шастать за порєбрік :)
Хоча ось останннє шось проблематичним стає :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:16

  sergiylfc написав:ol_zy Спасибо, понял, будем ждать.

Мне просто сама ситуация очень нравится - есть проблема (кредит в ликвидированном банке), есть желание решить вопрос, и нет никаких каналов связи абсолютно. Никаких.

В Фонд звонил и раньше, рекомендуют писать письма, ну ладно, отправил письмо. Ответа нет. Сегодня решил в НБУ обратиться - они направляют в Фонд. В Фонде только заговорил о Михайловском, так девушка меня раза 4 перебила, советуя отправить письмо. И только после четвертого раза я смог ей все-таки сказать, что письмо я отправил больше двух месяцев назад. После чего посоветовали отправить письмо снова. Ну не поверю я, что ни НБУ, ни Фонд не может назвать конкретные суммы. Если банк ликвидируется, значит кто-то должен отвечать за действующие на момент ликвидации банка кредиты и депозиты.

С-сервис.

По телефону, когда в УБКИ вылез долг на 50грн, они мне сумму озвучили, но пояснить откуда взялась не могли - пишите письма. Я написал, получил тупо должны 50 грн. В ответ я написал с выпиской (своей) расчетами и погашениями, что долга никакого не может быть, после чего через какое-то время в УБКИ долг пропал. То ли они всем поубирали у кого мелочь, то ли решили забить на те 50 грн.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:18

  clientage написав:... а сальця скільки скоштуємо, пісень скільки заспіваєм

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:24

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  clientage написав:Мне вот интересно почему никто на них (на понд) не подает в суд за спотворення данных в КИ?

Так в суд надо на УБКИ подавать, а уже там привлекать в качестве второго ответчика фонд. Это же еще доказать надо, что фонд такое послал в УБКИ и вопрос какие док-ты были предоставлены УБКИ, на основании которых они долг малюют.
А с другой стороны, ну послали, ну отобразили, но вам же не пишут и не звонят с требованием вернуть? Мало ли что и где на заборе написано...
Тут еще надо доказать, что эта запись в УБКИ как-то вам навредила и оценить нанесенный ущерб. Думаю вот тут-то и собака зарыта, почему никто не судится. Может 99% и не в курсе, что в УБКИ что-то про них написали. Мало ли по какой причине кому в кредитке отказали в каком-либо банке.
ol_zy
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